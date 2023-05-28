اعرف أسباب اختيار البنك الدولي لميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم

كتب مدحت عادل

حصل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، وهو تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ.

وجاء تصنيف التقرير بناء على مجموعة من الاعتبارات وفقا للوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.

وكان ميناء شرق بورسعيد لعام 2022 استقبل 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40,191,524 طن وعدد حاويات 3,538,610 مليون حاوية مكافئة، حيث كان إجمالي أعداد سفن الصب الجاف التي ترددت على الميناء حوالي 147 سفينة بزيادة 99% عن عام 2021، وإجمالي أعداد سفن البضائع العامة التي ترددت على الميناء 13 سفينة بزيادة 18%عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من الصب الجاف كانت ما يزيد عن 5,5 مليون طن بزيادة قدرها 125% عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من البضائع العامة كانت ما يزيد عن 510 ألف طن بزيادة قدرها 86% عن عام 2021، كما حقق الميناء نمواً ملحوظاً في الأسواق المتعاملة مع الميناء خلال عام 2022في (غانا – كوت ديفوار – الكاميرون – الولايات المتحدة الأمريكية – الجابون)، وارتفع متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 9.27 ٪ عن عام 2021، ارتفعت اعداد الحاويات بنظام الترانشيبمنت في عام 2022 بنسبة 7٪ عن عام 2021، كما ارتفعت حركة الشاحنات في عام 2022 بنسبة 9.3 ٪ عن عام 2021.