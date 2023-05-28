استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة فى حى المناخ ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أوضح الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أنه أصدر تعليماته لجميع الإدارات الخدمية المتصل عملها بالشارع في الحي بتكثيف جهودها إستعداداً لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2022 / 2023) ؛ والتي من المقرر عقدها في 12 من يونيو القادم.

شملت توجيهات "بكري" تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة داخل وبمحيط المدارس الثانوية يوميا وحتي نهاية الامتحانات بنطاق حي المناخ والتي يبلغ عددها 5 مدارس بنات وبنين، وذلك من خلال فريقي العمل بورديات الفجر والصباح ومنتصف اليوم قبل دخول الطلاب مقار لجان الامتحان بالمدارس وبعد إنتهاء الامتحان .

كما وجه إدارة الإشغالات بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات بمحيط المدارس ومتابعة ومنه الباعة الجائلين بذات النطاق ومصادرة الميكروفونات منهم، وأصدر تعليماته لإدارات الورش والمنشآت الصحية برفع أية تراكمات للمياه من أمام المدارس وكذا الطرق بترميم أية تآكلات بالأسفلت .

أما الكهرباء فوجه بحملات مكثفة لمتابعة تأمين الأعمدة أمام وبمحيط المدارس، وأكد علي عمل إدارة الحدائق من نظافة وري وتجميل للمسطحات الخضراء بداخل وخارج المدارس .

وأكد رئيس حي المناخ أن جميع التنفيذيين بالحي علي أهبة الاستعداد لخدمة الطلاب وذويهم كل في إختصاصه من خلال خطة عمل محكمة علي مدار الساعة وتنفيذها متابع بدقة من غرفة العمليات بالحي ، متمنياً لأبنائنا الطلاب النجاح والتفوق .