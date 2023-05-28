استخراج جثمان أحد الشباب الغارقين والبحث عن شقيقين فى جمصة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن رجال الإنقاذ، بالتعاون مع الصيادين، من استخراج جثمان أحمد محمد مصطفى إبراهيم، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة، وجاري البحث عن الشقيقين الغارقين، عادل محمد رجب "15 سنة"، وشقيقه محمد "20 سنة"، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

كما يواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تكثيف أعمال البحث عن الشقيقين، ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

وتستمر أعمال البحث عن 3 شباب من قرية زيدان بمركز الحامول فى كفر الشيخ، غرقوا في جمصة، لليوم الثاني على التوالي، وتجرى أعمال البحث من مدينة جمصة لبورسعيد في مياه البحر المتوسط، كما تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن جثامين الشباب الثلاثة، لليوم الثاني على التوالي، لاستخراجهم، كما تواصلت الاتصالات لكافة الجهات المعنية، لمواصلة البحث عن جثامين الشباب الثلاثة.

والغرقى رحمهم الله شقيقان وابن عمهما، وهم أحمد مصطفى اللبان (21 سنة)، وعادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وتكثف قوات الإنقاذ من عمليات البحث عن الغرقى لانتشال جثامينهم ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.