اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 06:59 م
أكرم القصاص
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إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية بجنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

الأحد، 28 مايو 2023 06:52 م
إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية بجنوب سيناء.. اعرف التفاصيل ميناء نويبع - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 4-6 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.
 
كما تم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
 
وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

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