إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس فى تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأكدت الهيئة أن مديرى الموانئ يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس أمس السبت في تمام الساعة السادسة مساءً نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 28 عقدة جنوبية وارتفاع الامواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدًا.