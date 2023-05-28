اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بعربة كارو في الهرم

الأحد، 28 مايو 2023 12:39 م
إصابة 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بعربة كارو في الهرم حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو  بمنطقة المنصورية في الهرم، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة،وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة المنصورية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

حادث مروري

حادث سيارة

الهرم

امن الجيزة

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة