إصابة 3 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بعربة كارو في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بمنطقة المنصورية في الهرم، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة،وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة المنصورية في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بعربة كارو، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى الهرم لإسعافهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.