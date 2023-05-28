إزالة 9 تعديات بمركز المنيا وحالات متغيرات مكانية بمغاغة

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بهدف مواجهة أي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

وأوضح نائب المحافظ، أن جميع الجهات التنفيذية المعنية قد أنهت استعداداتها لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 21 والتى بدأت أمس السبت 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى 19 مايو الجارى، وتم خلالها إزالة 776 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة.

وأضاف نائب المحافظ، أن هناك تنسيقا مستمرا بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة وذلك ضمن تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة .

من جانبه، قال اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف علي أعمال الموجة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أزالت 9 حالات تعدٍ بقرى تله وبنى محمد سلطان وطوخ الخيل وحى وسط المدينة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم تنفيذ إزالة المتغيرات المكانية (مخالفات البناء الحديثة ) في مركز ومدينة مغاغة.

يذكر، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى 29 أبريل وانتهت 19 مايو الجاري، وبدأت امس السبت 27 مايو المرحلة الثانية وتستمر حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.