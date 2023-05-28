إزالة 27 حالة تعد فى المرحلة الثانية من الموجة 21 ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بالمرحلة الثانية من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت "أمس "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس السبت " إزالة 27حالة تعد بواقع (22 حالة تعد على مساحة 545 متر على أرض ولاية الري والصرف + 5 حالات تعد على مساحة3 قراريط)، وذلك في أول يوم من المرحلة الثانية من الموجة الحالية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 مايو الجاري وحتى 16 الشهر المقبل.

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،و التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وبحسب البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت "أمس"، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.