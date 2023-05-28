إزالة 11 حالة تعد بالحامول في كفر الشيخ على مساحة 20 قيراطا ضمن الموجة 21.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، والجهات المعنية، مجلس مدينة الحامول، والمرقبة العامة لتنمية التعاونيات وجهاز المراقبة، والري، والزراعة.

جاءت الحملة بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ومدير الأمن العام بكفر الشيخ، والمحاسب حاتم صبري المراقب العام للتعاونيات، وأيسر عبد الرحيم، ورضا الشربيني، ومحمد عبد الصادق، نواب رئيس المركز والمدينة، ومأمور مركز شرطة الحامول، ورئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث الحامول، وقوة أمنية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية بقرى مركز الحامول، على مساحة 20 قيراطا، وتسلمت جهة الولاية الأراضي، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات بمراكز المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.