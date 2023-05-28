محافظ كفر الشيخ يكرم الأم المثالية ويسلمها "شيكا بـ50 ألف جنيه"

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الأول اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، هدى عبداللطيف محمود مصطفى، الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية ونجلها الدكتور محمد حسن، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، لتكريمها وتسليمها شيك، بمبلغ 50 ألف جنيه، لفوزها بالأم المثالية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة قد زادها شرفا حصول مربية الأجيال هدى عبداللطيف على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأن تكريمها واستقبالها شرف له ولكل أبناء المحافظة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن فوز هدى عبداللطيف محمود مصطفى، 56 سنة المعلم خبير بالتربية والتعليم، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.