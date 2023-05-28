أول يونيو.. انتهاء أعمال البعثات الأثرية فى "فج الجاموس" و"جرزا" و"جعران" بالفيوم

تنتهي في أول يونيو المقبل أعمال الـ 3 بعثات الأثرية الأجنبية والمصرية فى مناطق آثار "فج الجاموس " و"جرزا" و"جعران" فى الفيوم .

وكانت بدأت أعمال البعثات في أول مايو الجاري، حيث بدأت فى منطقة فج الجاموس وهرم سيلا البعثة الامريكية أعمالها ويرأسها الدكتور كيرى موهلستين ويرافقها من منطقة أثار الفيوم هالة عبد الحميد وساره عيد حنا وإيمان صلاح الدين مفتشى الأثار وسوزان حسنى اخصائى الترميم .

وفى منطقة جرزا بدأت البعثة الفرنسية أعمالها فى المنطقة برئاسة الدكتور روى لين شانج رئيس البعثة ويرافقها من منطقة آثار الفيوم حسين أحمد محمد عبد القادر مفتش الأثار.

كما واصلت منطقة آثار الفيوم حفائرها فى منطقة جعران فى مركز إطسا، والتى بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضى ويرأس أعمال البعثة الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر الوسطى والدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم وأشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات بالمنطقة ويرأس فريق العمل بالموقع صابر عطية دويب مسئول آثار شمال الفيوم ومفتشى الأثار أحمد محمد معوض وحسن مصطفى محمد وربيع محمد يحيي وأيمن رمضان راتب واخصائى الترميم أحمد حمدى .