أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد 28-5-2023

وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 280 جنيها، وترأوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.