اليوم السابع
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أسعار اللحوم ..البلدى يتراوح بين 230 و300 جنيه حسب القطعية

الأحد، 30 أبريل 2023 04:00 ص
أسعار اللحوم ..البلدى يتراوح بين 230 و300 جنيه حسب القطعية لحوم - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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حافظت أسعار اللحوم على أسعارها فى الأسواق اليوم الاحد 30-4-2023 ، وتتراوح أسعار البلدى بين 230 و300 جنيه حسب القطعية، وفى بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو فى منافذ أمان بسعر 170 جنيها للكيلو.

وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 210 و280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 210- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 220 و260 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 210 و270 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 210  و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

 
 
 

اللحوم

أسعار اللحوم

اللحم البلدي

سعر اللحم البلدي



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