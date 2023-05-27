49 ألفا و664 طالبا بالقليوبية يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية داخل 161 لجنة

القليوبية ــ إبراهيم سالم

بدأ منذ قليل، طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة القليوبية بتخصصات "صناعى، تجارى، فندقي"، أداء امتحانات نهاية العام، وسط حالة من الهدوء باللجان، وانتشار مكثف لرجال مديرية أمن القليوبية حول اللجان لتأمين سير الامتحانات وفقا للجداول المقررة.

وكانت قد أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية اليوم السبت 27/5/2023، داخل 161 لجنة، على مستوى الإدارات التعليمة البالغ عددها 12 إدارة تعليمية وعدد الطلاب 49664 طالبا وطالبة للتخصصات "صناعى، تجارى، فندقي"، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ووجهت سماح إبراهيم، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مشددة على ضرورة تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

ووجهت مدير تعليم القليوبية، بضرورة التنسيق الفعال مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

كما أكدت، علي لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله مثل حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب، وكذلك انتحال صفة الطالب، أو الطرق التقليدية، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.