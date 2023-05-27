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2.4 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

السبت، 27 مايو 2023 12:00 ص
2.4 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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سجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.7%، والعرب على 6.6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 74.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 16.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
  
ومثلت تعاملات المصريين 83.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.2%، وسجل العرب 8.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 6.908 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.381 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 17043.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 3101.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 4665.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 20354.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 6.59% ليغلق عند مستوى 3992.24 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.105 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 661.6 مليار جنيه إلى 671.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 209.7 مليار جنيه إلى 215 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.
 

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