المؤشر الرئيسى للبورصة يعاود الصعود أعلى مستوى 17 ألف نقطة

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 17017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 3073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 20302 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7109 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 3036 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 4595 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 3918 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 157.8 ألف سهم، 800 ألف سهم، 16.9 ألف سهم، 597.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبيد ميديكال 4.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وبيرميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 125 ألف سهم، 471.6 ألف سهم، 8555 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وحق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-2 عدد 2400 سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 150 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.89%.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، صافي ربح عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس عام 2023 بلغ 563.9 مليون جنيه بمعدل نمو 86.8%، وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع متوسط حجم الاستخدامات ومصادر الأموال من ودائع العملاء مما كان له أثر إيجابي على صافي الدخل من العائد، وارتفاع معدل هامش الفائدة بين الأصول المدرة للأرباح والالتزامات ذات العائد، وزيادة سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي خلال 2022 بمعدل 8%، وأثر ذلك على هامش الفائدة وما ترتب عليه ارتفاع صافي الدخل من العائد.

وبلغ صافي أصول البنك المصري لتنمية الصادرات 105.1 مليار جنيه في 31 مارس عام 2023 بنسبة نمو 6.9%، وبلغت قيمة صافي القروض والتسهيلات والخصم للعملاء والبنوك مقدار 50.5 مليار جنيه بمعدل 17.1%، وبلغت قيمة ودائع العملاء 80 مليار جنيه بمعدل 10%.

وحققت شركة مصر للأسمنت-قنا، مبيعات بلغت 906 ملايين جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 بمعدل نمو سنوي 36%، وبلغ صافي أرباح التشغيل 178 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 15%.

في سياق منفصل قالت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، إن مجلس الإدارة وافق على قبول العرض الفني والمالي، والموافقة على تكليف شركة ركويزا للاستشارات المالية لإعداد الخطط المستقبلية والقيمة العادلة للسهم بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وفقًا لما تسفر عنه الدراسة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.