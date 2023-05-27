‫وزير الزراعة يفتتح اليوم معرض زهور الربيع فى المتحف الزراعى بالدقى

كتبت أسماء نصار

يفتتح السيد القصير وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الاراضى يرافقه عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء بعد قليل معرض زهور الربيع ال90 في حديقة المتحف الزراعي بالدقى المعرض والذى يستمر لمدة شهر من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءا يوميا.

ويعد معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعه سنويا وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

يشار إلى أن فكرة معرض زهور الربيع بدأت فى عهد السلطان حسين عام 1914 تحت اشراف جمعية فلاحة البساتين أى أنه بدأ منذ 109 عامًا، لكن تم افتتاح المعرض بشكل رسمى عام 1934 تحت إشراف وزارة الزراعة.

ويشارك فى المعرض كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.