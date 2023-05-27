وكيل مديرية تعليم الدقهلية: إجراءات مشددة على لجان امتحانات الثانوية العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم تشديد الإجراءات على اللجان التى شهدت محاولات غش الأعوام السابقة، في امتحانات الثانوية العامة، والتى تم حصرها، وأكد عنتر على مهام أعضاء اللجنة الثلاثية التى تم تشكيلها، وأكد على ضرورة المرور على اللجان والتأكد من صلاحية اللجان، ومراجعة تقارير المديرية ، مؤكدا أن هناك مجهودات تبذل لضبط العملية الامتحانيه بالثانوية العامة.

وأوضح وكيل المديرية أنه تم تكليف لجنة لتجهيز الاستراحات بالشكل المطلوب، والذى يحقق الراحة الكافية للملاحظين والمراقبين حتى يؤدوا عملهم على أكمل وجه وبالشكل المطلوب، و يليق بمكانة معلمي مصر ،

جاء ذلك فى ضوء استعدادت مديرية التربية والتعليم بالدقهليه ، لامتحانات الثانوية العامة والمقرر أن تبدأ فى 12 يونية القادم





