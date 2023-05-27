وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد كنترول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية وإسماعيل العوامي مدير الامتحانات، على مراكز تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية وكنتروليهما، برفقتهما إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة و محمد سعد مدير الأمن.

وقال بيان المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم أنه حرصت قيادة المنطقة فى ختام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية على تفقد مراكز التصحيح وكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي يبدأ العمل بها من الغد الأحد ولحين الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد وخروج النتيجة إن شاء الله

وصرح رئيس المنطقة أن المنطقة تحرص على إنهاء التصحيح للشهادتين في أقرب وقت، وإنها على ثقة من قدرات ودقة ونزاهة وموضوعية معلميها، وأن الامتحانات ليست هي الغاية وإنما هي وسيلة لتصحيح المسار وتقييم مجهود عام من العمل الدأوب بالمعاهد والإدارات وجهد كبير من الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه أكد إسماعيل العوامي أن توزيع خطابات التصحيح والإعداد للكنترول قد انتهت على أكمل وجه، وأنه تم إعدادهم وفق التعليمات الواردة من الإدارة العامة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

كما أكد محمد سعد أن تأمين مراكز التصحيح والكنترول تتم من الداخل والخارج، وقد حرصت المنطقة على توفير التجهيزات المناسبة والتي من شأنها المساعدة على خروج العمل بشكل جيد.

وتفقد رئيس المنطقة لجان الامتحانات بمعهدي بنين وفتيات سموحة في حين تفقد علاء العريان وبرفقته عبد الحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية و عائشة غنيمي موجه عام المواد الشرعية لجان معهد فتيات الفتح المبين والقراءات وكان في استقبالهم محمد عفيفي مدير إدارة وسط التعليمية الأزهرية.

وأفاد علاء العريان إن العمل بالمنطقة على قدم وساق حيث تزامن إعداد مقرات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مع العمل على إنهاء إمتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتأهيلي والقراءات في نفس الوقت، والذي استلزم جهد مضاعف من الجميع.