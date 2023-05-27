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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

السبت، 27 مايو 2023 01:58 م
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. 
 
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور أماني محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور وليد محمد كمال الدين السروجي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• الدكتور وليد أحمد عبدالرازق عيد، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.
• الدكتورة نجدة إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.
• الدكتور أسامة إسماعيل حسن عبدالباري، عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق.
• الدكتور محمد عبده راغب عماشة، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.
 

التعليم العالى

قرار جمهورى

قيادات جامعية

اخبار مصر



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