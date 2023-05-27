اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة فلوباتير المصرية بكندا لنجاح عرضها عن قصة سيدنا يوسف

السبت، 27 مايو 2023 01:28 م
وزيرة الهجرة تهنئ مدرسة فلوباتير المصرية بكندا لنجاح عرضها عن قصة سيدنا يوسف السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مدرسة فلوباتير المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، لنجاح عرض مسرحي كبير عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تحت عنوان "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر"، والذي قام بأدائه وتنفيذه طلاب المدرسة وشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، علي خشبة المسرح الأكبر بالمدرسة.

 
وأضافت السفيرة سها جندي أن‏ مدرسة "فلوباتير"، هي الأولى بإدارة مصرية في أونتاريو بكندا، لافتة إلى أن طلاب المدرسة كانوا في زيارة لمصر خلال الأشهر القليلة الماضية في إطار برامج الجيل الثاني والثالث أبناء المصريين بالخارج، التي تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية وأعربوا أنهم يشعرون أن مصر بيتهم الحقيقي على الرغم أن من ضمنهم الذي ولد بكندا ويزور مصر لأول مرة وهذا أمر يدعو للفخر ويؤكد مدى انتماء المصريين بالخارج لوطنهم الأم.
 
 
 

الهجره

وزيره الهجره

سها جندى

كندا



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