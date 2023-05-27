اليوم السابع
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وزيرة التضامن الاجتماعي: التعاون مع وزارة الزراعة يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

السبت، 27 مايو 2023 01:09 م
وزيرة التضامن الاجتماعي: التعاون مع وزارة الزراعة يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا
كتبت أسماء نصار

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أعربت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرض زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا لأهالينا الذى يتضمن سلع غذائية بأسعار مخفضة.
 
واكدت القباج أن هناك تعاون كبير وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري .
 
وأشارت القباج إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمراة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.
 
وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم أيضا قروض مسيرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا 
 
الجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع  يشهد مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ‏وقال ان الدولة المصرية تدعم صناعة وزراعة الزهور نظرا لأهميتها لسوق المحلي أو التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.
 
 
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (1)
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (1)

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (4)
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (4)

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (3)
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (3)

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (2)
الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح معرضا زهور الربيع ال90 ومعرض خير مزارعنا (2)

 


وزيرة التضامن

معرض زهور الربيع

المجتمع المدنى

المشروعات الصغيرة



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