الرعاية الصحية تشارك بمستشفى شرم الشيخ الدولى للتأمين الطبى

كتب وليد عبد السلام

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، في التأمين الطبي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ والتي تستمر فعاليتها حتى 26 مايو 2023.

وأوضح بيان الهيئة، أنه في إطار خطة التأمين الطبي تم رفع درجة الاستعداد بكافة أقسام مستشفى شرم الشيخ الدولي، وخاصة الاستقبال والطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، والاطمئنان على توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ، منوهة إلى مهارة وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى.

وأشار البيان، إلى الطاقة الاستيعابية لمستشفى شرم الشيخ الدولي، والتي تبلغ 110سرير، كما يصل عدد غرف العمليات إلى 6 غرف، وعدد العيادات الخارجية إلى 22 عيادة تعمل على مدار 12ساعة، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية المتميزة من خلال مجموعة من أمهر الأطباء وأطقم التمريض، لخدمة الوافدين من شتى أنحاء القارة الافريقية.

وتابع: يضم مستشفى شرم الشيخ الدولي الحاصل على اعتماد الجودة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، على وحدة للغسيل الكلوي، ووحدة قسطرة قلب، وأجهزة أشعة، بالإضافة إلى صيدلية، ومعمل، ومركز للعلاج الطبيعي، إلى جانب مجموعة من الأقسام الأخرى تشمل القلب والأوعية الدموية، والطوارئ، والأطفال المبتسرين، والمناظير، والأنف والأذن، وجراحة التجميل، والمسالك، والمخ والأعصاب، وجراحة عامة، والعظام، وغيرها.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على جودة وتميز الخدمة الطبية المتميزة عالية الجودة للوافدين من أنحاء القارة الافريقية، وذلك كَوْن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى مصري أخضر حاصل على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وهو ما انعكس على مستوى الخدمة الطبية التي تم تقديمها للوافدين الأجانب خلال قمة المناخ COP27، والذي استضافته مصر خلال نوفمبر الماضي، لافتًا أن المستشفى حصدت العديد من الإشادات الدولية، وهو ما يؤهلها للتأمين الطبي خلال الأحداث العالمية والمؤتمرات الدولية، التي يقصدها الوافدين من شتى أنحاء العالم.

مؤكدًا، أن محافظة جنوب سيناء بشكل عام ومدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص، هي أحد أهم المقاصد السياحية العالمية، بما تمتلكه من العديد من مقومات السياحة العلاجية، وكذلك البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية الهائلة للمنشآت الصحية بها، وهو أحد أهم محاور عمل هيئة الرعاية الصحية داخل المحافظة، لتحويلها لمركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، تحت مظلة مشروعها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".

ويُشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي 2023، والتي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ تستمر حتى 26 مايو 2023، ويشارك بها نحو 4000 شخص، بينهم قادة وزعماء دول، وقد حرصت مصر، على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة تأكيدًا على الاهتمام المصري البالغ، بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع القارة الأفريقية، وذلك تحت شعار «تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا».