اليوم السابع
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نقابة القراء: سنفحص فيديو الشيخ ممدوح عامر وبحث الموضوع مع المستشار القانونى

السبت، 27 مايو 2023 04:22 م
نقابة القراء: سنفحص فيديو الشيخ ممدوح عامر وبحث الموضوع مع المستشار القانونى نقابة القراء
كتب لؤى على

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قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمي لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بمصر، إن مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- يستنكر ما صدر من الشيخ ممدوح عامر من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتستنكره بشدة، حيث شاهده الجميع وهو يتراقص ويتمايل ويغنى كمطربى المهرجانات، وهذا لا يليق بحافظ القرآن الكريم.
 
يقول الشيخ محمد حشاد: والله لقد فوجئت بالفيديو وتأثرت بشدة، حيث ما كان ينبغى أن يصدر ذلك من حامل كتاب الله عز وجل، وكان من باب أولى به أن يحترم الشيخ ممدوح عامر القرآن الكريم الذى يتعايش منه والذى جعل له أسما بين الناس ولكن للاسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدنى لا يليق بأهل القرآن.
 
واختتم الشيخ حشاد: والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع مع ا. حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة.

ممدوح عامر

نقابة القراء

الازهر

القران



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