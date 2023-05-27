نتيجة رابعة ابتدائى وأولى إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس

كتبت - مرام محمد

بدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصها على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، للتسهيل عليهم ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أوضحت طرق تقييم نتائج الصفين الرابع والخامس الابتدائى، موضحة أنها تتم فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه، وذلك على النحو التالي:

-اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة (من 85 إلى 100).

-اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85).

-اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65).

-اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50)، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، واختباره فيما درسه في الفصلين الدراسيين معًا.