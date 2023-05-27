نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. اعرف نتيجتك الآن

واعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.

وأكد المحافظ، على أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7 آلاف و602 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين وإلى الطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أن الأوائل كلهم حاصلين على الدرجة النهائية، لافتًا إلى أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة.