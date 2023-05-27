نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. اعرف نتيجتك الآن

وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كلا من، فاطمه عاطف عبد العزيز، وحصلت على 280 درجة، منه الله السيد حسن، وحصلت على 280 درجة، شهد الشحات بسيونى، وحصلت على 280 درجة، منه الله عيد عبد الهادى، وحصلت على 280 درجة، عبد الرحمن اشرف احمد، وحصل على 280 درجة، محمد عبد المنعم محمود، وحصل على 280 درجة، مصطفى احمد سليمان، وحصل على 280 درجة، منار عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، ايناس عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، احسان اسلم سليمان، وحصلت على 280 درجة، جمانة محمود جمعة، وحصلت على 280 درجة، عمر يحى توفيق، وحصل على 280 درجة، نجوى محمد عيد، وحصلت على 280 درجة، شهد سعد رزق، وحصلت على 280 درجة، عمرو إبراهيم محمد، وحصل على 280 درجة، شهد شريف السيد، وحصلت على 280 درجة، محمد احمد عرفات، وحصل على 280 درجة، ندى محمود سليمان، وحصلت على 280 درجة، بسملة جمال احمد، وحصلت على 280 درجة، جنى محمد محمد، وحصلت على 280 درجة، رواء محمد احمد، وحصلت على 280 درجة، مجاهد حلمى سليمان، وحصل على 280 درجة.
محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (1)
محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (2)
محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (3)
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