اليوم السابع
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نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. اعرف نتيجتك الآن

السبت، 27 مايو 2023 08:57 م
نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء.. اعرف نتيجتك الآن اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه أصبح متاحًا لطلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتيجتهم برقم الجلوس على رقم الواتس آب الآتي: https://wa.me/message/T5GHJ63OJQU7G1
 
واعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.
 
وأكد المحافظ، على أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبة حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7 آلاف و602 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.
 
وقدم المحافظ التهنئة للناجحين وإلى الطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أن الأوائل كلهم حاصلين على الدرجة النهائية، لافتًا إلى أن نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة.
 

وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كلا من، فاطمه عاطف عبد العزيز، وحصلت على 280 درجة، منه الله السيد حسن، وحصلت على 280 درجة، شهد الشحات بسيونى، وحصلت على 280 درجة، منه الله عيد عبد الهادى، وحصلت على 280 درجة، عبد الرحمن اشرف احمد، وحصل على 280 درجة، محمد عبد المنعم محمود، وحصل على 280 درجة، مصطفى احمد سليمان، وحصل على 280 درجة، منار عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، ايناس عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، احسان اسلم سليمان، وحصلت على 280 درجة، جمانة محمود جمعة، وحصلت على 280 درجة، عمر يحى توفيق، وحصل على 280 درجة، نجوى محمد عيد، وحصلت على 280 درجة، شهد سعد رزق، وحصلت على 280 درجة، عمرو إبراهيم محمد، وحصل على 280 درجة، شهد شريف السيد، وحصلت على 280 درجة، محمد احمد عرفات، وحصل على 280 درجة، ندى محمود سليمان، وحصلت على 280 درجة، بسملة جمال احمد، وحصلت على 280 درجة، جنى محمد محمد، وحصلت على 280 درجة، رواء محمد احمد، وحصلت على 280 درجة، مجاهد حلمى سليمان، وحصل على 280 درجة.

 

محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (1)
محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (1)

 

محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (2)
محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (2)

 

محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (3)
محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوئل الإعدادية (3)

 


شمال سيناء

نتيجة الشهادة الاعدادية

اعرف النتيجة

نتيجتك



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