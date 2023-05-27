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نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية بكليتى التربية والفنون الجميلة

السبت، 27 مايو 2023 03:26 م
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية بكليتى التربية والفنون الجميلة نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية
الدقهلية - شريف الديب

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تفقد الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، اليوم السبت، العملية الامتحانية بكليتى التربية والفنون الجميلة.

كان فى استقباله بكلية الفنون الجميلة الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة، استقبله بكلية التربية الدكتور محمد العجمى عميد كلية التربية، الدكتورة زبيدة محمد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.
 
وأثنى على حسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الإختبارات، مع تواجد جميع الملاحظين داخل اللجان، وإنتظام الطلاب داخل القاعات، وإلتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الإمتحانية لسرعة إعلان النتائج.
 
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (1)
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (1)

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (2)
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (2)

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (3)
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (3)

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (4)
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (4)

نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (5)
نائب رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العملية الامتحانية (5)
 
 

 


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