"التعليم العالى" تشرف على تأهيل معامل كلية الطب جامعة المنصورة للاعتماد الدولى

حضر اللقاء من جامعة المنصورة الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب للدراسات العليا، الدكتور أحمد فكري مدير مكتب المنح و متابعة مشروعات التعاون الدولي ومنسق مشروعات تطوير التعليم العالي، الدكتور أمير محمد ناجى شعلان نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، الدكتورة فاطمة الزهراء نائب مدير مركز ضمان الجودة لقطاع العلوم الإنسانية بالجامعة.

وأشاد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، خلال اللقاء، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي للجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقام الفريق بعمل زيارة تسليم معمل الفيروسات الطبية بكلية الطب بالدورة الثانية عشر كود /Lp12 -043-MANS، وتضمن برنامج الزيارة عرض موجز لإنجازات المشروعات يشتمل علي أهم مخرجات المشروعات، وتوقيع محاضر التسليم والتسلم في حضور أعضاء اللجنة.

تأتى زيارة فريق المشروعات فى إطار إهتمام الجامعة بتفعيل دور المعامل المعتمدة والتي تعتبر معامل ذات كفاءة وتقنية عالية المستوى لتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمع والهيئات والشركات في مجال خدمة المواطنين والمرضى بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا علماً بأنه تم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة وتطوير نظام العمل به طبقا للمواصفة 15189- ISO كما هو متبع في المعامل الدولية طبقاً لشروط المنظمة الدولية للاعتماد.

كما يقوم معمل الفيروسات الطبية بقسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب.جامعة المنصورة بتقديم الخدمه لمحافظه الدقهلية .ويساهم في تشخيص امراض الفيروساتEBV, CMV, HPV, HSV type 1, enterovirus وعمل اختبارات ELISA وreal time PCR، ما يساعد علي سرعة علاجهم وإجراء عدد أكبر من الأبحاث في وقت أقل مع الوصول لنتائج دقيقة ومعتمدة مما يشجع العديد من الباحثين في التقدم لإجراء أبحاثهم بهذا المعمل.

وقام فريق الزيارة بعقد لقاء مع مديرى المعامل نظرًا لحصول الجامعة على عدد متميز من مشروعات تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بإجمالي 15 منهم 7 معمل معتمد ،8 معمل جاري اعتمادها، ومنها: معمل البيولوجيا الجزيئية "المسالك البولية"، معمل هندسة الطرق والمطارات "كلية الهندسة"، معمل اختبارات خصوبة الاراضي ومراقبة جودة الأسمدة "كلية الزراعة"، معمل امراض البذور وزراعة الأنسجة "كلية الزراعة"، معمل الباثولوجي "مركز الأورام"، معمل تشخيص امراض الكبد "كلية الطب"، معمل البيولوجيا الجزيئية "مركز الأورام"، معمل المناعة الاكلينيكية "قسم الباثولوجيا الكلينيكية"، معمل طب السموم الاكلينيكية "كلية الطب"، معمل الطب الكيميائي الاكيلينيكيى"مستشفى الطوارئ"، معمل القياسات الدقيقة "كلية الهندسة"، معمل ميكانيكا التربة والاساسات "كلية الهندسة".

كما قام الفريق بعمل زيارة دعم وفني ومتابعة لمعمل القياسات الدقيقة والمعايرة بكلية الهندسة في الدورة الثالثة عشر والذي يهدف الى اجراء القياسات مختلفة مثل"القياسات الطولية الدقيقة، القياسات الزاوية، قياس خشونة السطح، الاستدارة، الاستقامة والتعامد وغيرها من القياسات الخاصة بـ"profile measurments".