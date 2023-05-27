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"معلومة تهمك".. كل ما تريد معرفته عن حقوق الزوجة الحامل

السبت، 27 مايو 2023 03:00 ص
"معلومة تهمك".. كل ما تريد معرفته عن حقوق الزوجة الحامل محكمة الأسرة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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سلسلة قانونية يقدمها اليوم السابع لتوضح العديد من المفاهيم القانونية التي يحتاجها المواطن في كافة تعاملاته القانونية، وفي النقاط نكشف حقوق الزوجة الحامل طبقاً للقانون.

يقول المحامى خالد محمد إن حقوق المرأة إذا طلقها زوجها خلال الحمل تنقسم إلى:

-المرأة الحامل إذا كانت مطلقة فلها نفقة عدة حتى تضع الحمل، لأن عدة الحامل تكون بوضع الحمل.

-كما أن الرجل إذا طلق زوجته فعليه أن ينفق عليها حتى تنقضى عدتها.

- على الزوج نفقة ولده حال الحمل وحال الرضاعة ولا يلزم الأمَّ ذلك ولو كانت غنية، ويدخل في النفقة: تكاليف الولادة، والمسكن، والمأكل والمشرب، والكسوة، وأجرة الرضاع وما يحتاجه الولد من دواء وغيره فإذا وضعت المطلقة حملها فلا نفقة لها.


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