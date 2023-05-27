اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مايو 2023 10:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 30 رحلة طيران من بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا

السبت، 27 مايو 2023 10:38 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 30 رحلة طيران من بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت 30 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.
 
وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم السبت لمطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر وصول 9  رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا وأخرى من بلجيكا، ورحلة من بولندا.
 
وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.
 
كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مطار مرسى علم

رحلات الطيران



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة