مصرع شخص أطاحت به سيارة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم السبت، إثر تعرضه ل حادث اصطدام سيارة أثناء عبوره طريق "بلبيس- السلام الصحراوى".

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي شخص فى العقد السادس من العمر جثة هامدة، ولم يستدل على أي بيانات شخصية معه وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبوره طريق " بلبيس- السلام" تجاه السلام اصطدمت به سيارة وتوفى متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما لقى أب ونجله مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما بطريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية المركزى بوصول" سيد ع م " 67 مقيم بورسعيد جثة هامدة، ونجله " محمود" 36 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما إثر إنقلاب سيارة ملاكى بهما بطريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة، تحت تصرف النيابة لعامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.