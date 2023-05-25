إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص في حادثي اصطدام سيارة بتوك توك بالطريق الزراعي السريع في مركز سمالوط، واصطدام دراجة بخارية بتوك توك في مركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة تمناية بتوك توك بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، بالقرب من محور سمالوط.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: يوسف شاكر روماني 63 عاما، فلاح، مقيم بقرية الطيبة، محمد محسن 23 عاما، مزارع، مقيم بقرية البيهو، وتم نقلهما إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أخر باصطدام دراجة بخارية بتوك توك بطريق فرعي مؤدي إلي قرية صفط الخمار في غرب مركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: عصام عبد السلام 30 عاما، مقيم بعزبة سرير، محمد رجب 15 عاما، مقيم بقرية طوخ الخيل، مرتضي شعراوي 16 عاما، مقيم بقرية صفط الغربية، وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج، وانتقل رجال إدارة المرور لمعاينة مكان الحادث ورفع آثاره.