مصرع أب ونجله فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقى أب ونجله مصرعهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما بطريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية المركزى بوصول" سيد ع م " 67 مقيم بورسعيد جثة هامدة، ونجله " محمود" 36 عاما جثة هامدة، وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما على طريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة، تحت تصرف النيابة لعامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.