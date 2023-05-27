مركز شباب خليج بحرى ينظم برنامجا ترفيهيا للطفل بمشاركة 100 طليع

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز شباب خليج بحرى التابع لإدارة شباب مطوبس، برنامجاً ترفيهياً للإحتفال بيوم اليتيم، بحضور 100 طليع من أبناء القرية وشهد الاحتفال عروض رياضية وفنية وترفيهية استعراضية وغنائية ومسابقات ثقافية وتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مركز شباب خليج بحرى، تم رفع كفاءته ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس خلال عام 2022 وأضاف أن وزارة الشباب معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها حماية حقوق الطفل ليعيش حياة أفضل من خلال البرامج التي تنظمها الإدارة المركزية لتنمية النشء و تقديم العديد من الفعاليات بمراكز الشباب منها الإحتفال بيوم اليتيم.

أقيم الاحتفال بحضور رئيس"مبادرة معا لمستقبل أفضل" والدكتورة نادية المدهون منسق مبادرة حياة كريمة بمطوبس، و أعضاء أندية التطوع وأعضاء فريق الجوالة بمركز الشباب، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل الشباب بالمديرية ومتابعة تنفيذ لبني أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ومحمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وتنفيذ فريق عمل مركز الشباب.



برنامج ترفيهي للاطفال



توزيع الهدايا على الاطفال



جانب من البنامج الترفيهي بمركز شباب