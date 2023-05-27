محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة لأوائل الإعدادية.. تعرف عليهم

أجرى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء اتصالا هاتفيا بأوائل الشهادة الإعدادية وقدم لهم التهنئة، واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.2 ٪.

وأكد المحافظ، على أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 9 آلاف و243 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 9 آلاف و132 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد الناجحين 7آلاف و602 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة للناجحين والى الطلاب المتفوقين، مشيرا إلى أن الأوائل كلهم حاصلين على الدرجة النهائية، لافتًا إلى نسبة النجاح هذا العام أعلى من الأعوام السابقة.

وقام المحافظ بالاتصال بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق وهم كلا من، فاطمه عاطف عبد العزيز، وحصلت على 280 درجة، منه الله السيد حسن، وحصلت على 280 درجة، شهد الشحات بسيونى، وحصلت على 280 درجة، منه الله عيد عبد الهادى، وحصلت على 280 درجة، عبد الرحمن اشرف احمد، وحصل على 280 درجة، محمد عبد المنعم محمود، وحصل على 280 درجة، مصطفى احمد سليمان، وحصل على 280 درجة، منار عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، ايناس عادل إبراهيم، وحصلت على 280 درجة، احسان اسلم سليمان، وحصلت على 280 درجة، جمانة محمود جمعة، وحصلت على 280 درجة، عمر يحى توفيق، وحصل على 280 درجة، نجوى محمد عيد، وحصلت على 280 درجة، شهد سعد رزق، وحصلت على 280 درجة، عمرو إبراهيم محمد، وحصل على 280 درجة، شهد شريف السيد، وحصلت على 280 درجة، محمد احمد عرفات، وحصل على 280 درجة، ندى محمود سليمان، وحصلت على 280 درجة، بسملة جمال احمد، وحصلت على 280 درجة، جنى محمد محمد، وحصلت على 280 درجة، رواء محمد احمد، وحصلت على 280 درجة، مجاهد حلمى سليمان، وحصل على 280 درجة.

حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عادل يحى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، خالد أبو سلمة مدير التعليم الإعدادى، إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الابتدائى.