محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية لمتابعة انتظامها

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 م، بمدرسة أبو حماد الثانوية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، والتي تضم 29 لجنة امتحانية تستوعب 546 طالبا وطالبة في تخصصات (كهرباء - تبريد - زخرفه - ملابس) وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الامتحان بسهولة ويسر.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان مؤكدا على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية الأمنية خارج اللجان، مشيرًا إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية الجيدة والاهتمام بأعمال النظافة داخل وخارج اللجان الامتحانية.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد حجرة الزائرة الصحية للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظا علي صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/ 2023 والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 27 / 5 /2023 م وتستمر حتى الخميس الموافق 8 / 6 / 2023 طبقاً للجدول المقرر والمعتمد من وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات تخصصات التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والمزدوج يبلغ 68 ألف طالب وطالبة موزعين على 223 لجنه علي مستوي 20 اداره تعليميه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم واللواء ايمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد.