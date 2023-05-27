وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات

الغربية عادل ضرة

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022 / 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالب وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأضاف "حسن" أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة الكترونية أو محمول أو سماعات الكترونية، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم السماح بدخول المحمول للطلاب والملاحظين، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان،

مؤكداً على أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والذي أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بإزالة كافة الإشغالات من محيط اللجان، لتأمينها التأمين المناسب، وتقديم كامل العون مع تعليم الغربية خلال فترة سير الامتحانات، حيث تمثل الامتحانات أمن قومي.