اليوم السابع
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محافظ الجيزة يدعو المواطنين لزيارة معرض زهور الربيع

السبت، 27 مايو 2023 01:14 م
محافظ الجيزة يدعو المواطنين لزيارة معرض زهور الربيع افتتاح معرض الزهور
كتبت أسماء نصار

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قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة الزراعة والمحافظة فى معرض زهور الربيع، داعيًا المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، حيث يشهد المعرض سنوياً حضورا كبيرا نظراً لجودة المنتجات المعروضة.
 
ومن ناحيته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة إن معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوحا أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ولمدة شهر.
 
وأضاف عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.
 
ومن جانبهم أعرب بعض العارضين عن شكرهم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة على دعم المعرض والذي ينتظرونه كل عام في هذا الموعد مؤكدين أن صناعة وزراعة الزهور ونبات الزينة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة حيث يتم حاليا تصديرها إلى الخارج.
 

معرض زهور الربيع

الزراعة

وزارة الزراعة

نباتات الزينة



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