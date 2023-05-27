اليوم السابع
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عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية.. صور

السبت، 27 مايو 2023 02:31 م
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية.. صور عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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وصلت مدينة أسوان قبل قليل، العاصفة الترابية القادمة من شمال محافظة، وتسببت فى انعدام الرؤية نسبيا وانتشار الأتربة، مما أدى إلى تعطل حركة البواخر والمراكب السياحية خلال فترة العاصفة، فى طقس سيئ تشهده المحافظة اليوم، جنوب البلاد.
 
ووصلت العاصفة الترابية مركز إدفو شمال محافظة أسوان، قادمة من الاتجاه الشمالى الغربى إلى الاتجاه الجنوبى الشرقى، ثم انتقلت إلى جنوب المحافظة حيث مدينة أسوان، وحذرت محافظة أسوان وهيئة الأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.
 
وسجلت درجات الحرارة اليوم فى أسوان، 42 درجة مئوية للعظمى، بينما سجلت الصغرى 28 درجة.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليومَ فرصاً لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على بعض المناطق، وقد تكون رعدية على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر وجنوب الصعيد، كما ستمتد الأمطار إلى المناطق الداخلية بحيث يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض مناطق مدن القناة وشمال الصعيد "المنيا – بني سويف – الفيوم – أسيوط".
 
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه من المتوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي "حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وأمطار".
 
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (1)
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (1)

عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (2)
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (2)

عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (3)
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (3)

عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (4)
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (4)

عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (5)
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (5)

عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (6)
عاصفة ترابية تصل مدينة أسوان وتعطل حركة البواخر السياحية (6)

 


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