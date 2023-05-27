مؤيد بارز لترامب يحذر: الرئيس السابق سيفشل فى جذب الناخبين المتأرجحين فى 2024

كتبت رباب فتحى

انتقد لارى إلدر، مقدم البرامج الإذاعية الأمريكى المحافظ ، الذي كان في السابق مؤيدًا قويًا للرئيس السابق دونالد ترامب ، قدرة الأخير على جذب الناخبين المتأرجحين إلى انتخابات 2024 الرئاسية، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال إلدر، الذي أعلن عن عرضه الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 الشهر الماضي ، في مقابلة على قناة فوكس نيوز يوم الجمعة إنه يدعم ما فعله ترامب كرئيس وكذلك يفعل الجمهوريون الآخرون، لكنهم قلقون "بحق" من عدم قدرته على جذب الناخبين المتأرجحين ، وخاصة نساء الضواحي.

قال إلدر لمضيف برنامج "فوكس نيوز تونايت" تراي جاودي " "إنهم قلقون للغاية ، وأعتقد بحق ، أن عددًا كافيًا من الناخبين المتأرجحين ، وخاصة نساء الضواحي، لن يصوتوا للرجل وإن سار على الماء. في الواقع ، إذا فعل ... سيقولون إنه لا يستطيع السباحة."

ذكر إلدر أيضًا تجربته في فقدان الأصدقاء بسبب دعمه لترامب وألمح إلى أن الآخرين فعلوا ذلك أيضًا.

وقال لجاودي ، وهو عضو سابق في الكونجرس الجمهوري من ساوث كارولينا "إذا فقدت أصدقاء بسبب دونالد ترامب - وفقدت ثلاثة أصدقاء أعرفهم منذ ما يقرب من 40 عامًا ، اثنان منهم مارست القانون معهم - إذا لم يعد بإمكانك التحدث إلى زملاء العمل في العمل بسبب دونالد ترامب ، إذا كان لديك علاقات متوترة مع أفراد عائلتك بسبب دونالد ترامب ، فلدينا مشكلة."

وأضاف أن ترامب لم "يخترع" فكرة التخفيضات الضريبية أو بناء جدار حدودي على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ، لكنه يحب سياسات ترامب.

وأضاف "لقد كان ناجحًا جدًا في تنفيذ السياسات الجمهورية ، وأنا من الجناح الجمهوري للحزب الجمهوري ، وإذا كنت تخشى أن نحصل على إعادة تمثيل أخرى بين ترامب و [الرئيس] بايدن وتخشى أن يهزمه بايدن مرة أخرى ، أنت بحاجة إلى وسيلة لدفع تلك السياسات."

قال المذيع الإذاعي في وقت سابق ، بينما كان يفكر في محاولة الترشح للرئاسة ، إنه إذا كان سيترشح ، فلن يشعر أنه يخوض المنافسة ضد ترامب أو أي جمهوري ولكن ضد بايدن.

كما طلب إلدر ، الذي خاض انتخابات 2021 دون نجاح ، سحب الثقة ضد حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم (ديمقراطي) ،وطلب من المشاهدين التبرع بحملته لضمان قدرته على التأهل للمشاركة في المناظرات الأولية للحزب الجمهوري في وقت لاحق من هذا العام.