كسور ونزيف .. تطورات حالة مصابي "ملاهي الإسكندرية"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كشف مصدر طبي تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في واقعة سقوط لعبة ب ملاهي مول تجاري شهير بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية، والتي أسفرت عن إصابة 6 مواطنين ، وذلك أثناء استقلالهم لعبة تسمى الدوارة .

وأضاف المصدر الطبي، أن الإصابات ما بين كسور في العمود الفقري والقدم والذراع فضلًا عن جروح قطعية ونزيف بالأنف، و أن أعمار المصابين تراوحت بين 15 و26 سنة.

كان قسم شرطة سيدي جابر تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط لعبة بملاهي بمنطقة سموحة ووجود مصابين، انتقل ضباط القسم ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أنه أثناء استقلال 3 مواطنين للعبة مخصصة لمن تزيد أعمارهم على 10 سنوات وتسمى "الدوارة" بمدينة الملاهي المشار إليه انفصل المقعد الخاص بها عن العامود الحامل، ما أدى إلى سقوطه على 3 آخرين، بينهم عاملين بالملاهي.

أسفرت الواقعة عن إصابة 6 مواطنين هم كل من "عبد العليم محمد عبد العليم، عبد الرحمن عصام محمد عبد الرحمن، ويمني عصام محمد عبد الرحمن، وإسراء أشرف، وأسماء عماد أحمد، وأسماء أحمد"، وجرى نقلهم إلى 4 مستشفيات بينها الأميري الجامعي والطلبة لتلقي العلاج اللازم.

وعلي الفور ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر، القبض على المدير المسئول عن الملاهي وصاحب اللعبة، فيما انتقل فريق من نيابة سيدي جابر إلى موقع الحادث بمدينة الملاهي بمنطقة سموحة لإجراء المعاينة اللازمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.