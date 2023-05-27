أسماء المصابين فى سقوط لعبة أطفال داخل ملاهى سموحة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

كشف مصدر طبي بالإسكندرية، عن أسماء المصابين في حادث سقوط لعبة أطفال داخل ملاهى سموحة فى الإسكندرية بعد حدوث خلل بها، والذي قدر عددهم 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى من أجل الرعاية الصحية اللازمة.

وقال المصدر الطبي في تصريحات خاصة، إن حادث سقوط لعبة بملاهي شرق الإسكندرية أسفر عن إصابة عدد 6 أشخاص منهم عاملون من عمال الملاهي وهم:

- عبد العليم محمد عبد العليم، عامل بالملاهي، محجوز بالمستشفي الرئيسي الجامعي.

- عبد الرحمن عصام محمد عبد الرحمن، عامل بالملاهي، محجوز بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

- يمني عصام محمد عبد الرحمن، معلمة، محجوزة بالمستشفي الرئيسي الجامعي.

- إسراء أشرف، محجوزة بمستشفي السرايا.

- أسماء عماد احمد، محجوز بمستشفى الطلبة.