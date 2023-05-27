اليوم السابع
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أسماء المصابين فى سقوط لعبة أطفال داخل ملاهى سموحة بالإسكندرية

السبت، 27 مايو 2023 02:41 ص
أسماء المصابين فى سقوط لعبة أطفال داخل ملاهى سموحة بالإسكندرية إسعاف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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كشف مصدر طبي بالإسكندرية، عن أسماء المصابين في حادث سقوط لعبة أطفال داخل ملاهى سموحة فى الإسكندرية بعد حدوث خلل بها، والذي قدر عددهم 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى من أجل الرعاية الصحية اللازمة.
 
وقال المصدر الطبي في تصريحات خاصة، إن حادث سقوط لعبة بملاهي شرق الإسكندرية أسفر عن إصابة عدد 6 أشخاص منهم عاملون من عمال الملاهي وهم:
- عبد العليم محمد عبد العليم، عامل بالملاهي، محجوز بالمستشفي الرئيسي الجامعي.
- عبد الرحمن عصام محمد عبد الرحمن، عامل بالملاهي، محجوز بالمستشفى الرئيسي الجامعي.
- يمني عصام محمد عبد الرحمن، معلمة، محجوزة بالمستشفي الرئيسي الجامعي.
- إسراء أشرف، محجوزة بمستشفي السرايا.
- أسماء عماد احمد، محجوز بمستشفى الطلبة.

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