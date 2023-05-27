اليوم السابع
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غلق مزلقان السكة الحديد بكفر ديما بالغربية أسبوعا لإجراء أعمال الصيانة

السبت، 27 مايو 2023 01:11 م
غلق مزلقان السكة الحديد بكفر ديما بالغربية أسبوعا لإجراء أعمال الصيانة غلق مزلقان السكة الحديد بكفر ديما بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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أغلقت الجهات المعنية مزلقان السكة الحديد أمام قرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، لمدة أسبوع للبدء في أعمال الصيانة، وتم تحويل الطريق أمام حركة المرور لطريق بديل لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
 
كانت الجهات المعنية بهيئة السكك الحديدية قد قررت إغلاق المزلقان أمام الماره وحركة السيارات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة به، وتم تحويل الطريق لطريق آخر بديل حتي يتمكن قائدي السيارات من الوصول للطريق الزراعي طنطا إسكندرية.
 
وبدأت الأجهزة المعنية في إجراء أعمال الصيانة، ومن المقرر أن تستمر أعمال الصيانة أسبوعا على أن يتم إعادة فتحه مرة أخرى.

اخبار المحافظات

كفر الزيات

هيئة السكك الحديدية

مزلقان كفر ديما

قرية كفر ديما بالغربية



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