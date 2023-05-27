غداً.. فصل التيار الكهربائى 4 ساعات ونصف عن عدد من أحياء دسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهندسة كهرباء دسوق، عن فصل التيار الكهربائي، غداً الأحد، عن عدد من أحياء مدينة دسوق، من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الثانية بعد الظهر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحولات والمغذيات بهذه المناطق.

وأضاف بيان مجلس المدينة، أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء، تتضمن مناطق المنشية، المحرقة، شارع المدارس، شارع سعد، الميدان ، الغفران، والمناطق التابعة لهم لمدة 4 ساعات ونصف، وذلك لعمل الصيانة اللازمة للشبكات والمحولات بهذه المناطق.