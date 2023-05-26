فصل التيار الكهربائى عن 9 مناطق بمدينة بورفؤاد لأعمال الصيانة

بورسعيد محمد فرج

أعلن مجلس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، أنه سيتم الجمعة عمل صيانة لموزع كهرباء بورفؤاد القديمة، إعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً وبناءً عليه سيتم فصل التيار الكهربى.

ولفتت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع مدينة بورفؤاد، إلى أنه سيتم قطع التيار الكهربي عن المناطق التالية: جامعة بورسعيد ومدرج عثمان للمؤتمرات، أول قسم بورفؤاد، مستشفى أفامينا ، المعهد الأزهرى، المجمع الإسلامى ، الملاحات، الشركة البورسعيدية، الإنشاءات، الدائرة الجمركية ، مغذيان هيئة قناة السويس، فرن العبور فرن خالد، مناطق سكنية ، مساكن العبور، منطقة العنابر ، منطقة المطافئ ، أبراج أمام الكلية، عمارات ناصر، هيئة الميناء، سعد زغلول، الثقافة، منطقة نقابة المعلمين، أبراج شارع الجمهورية، وشارع الجلاء، أمام مدرسة آمون ، ومنطقة هيئة قناة السويس.