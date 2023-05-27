طلاب الدبلومات الفنية يتوافدون على اللجان استعداداً للامتحانات

كتب محمود طه حسين

يؤدى طلاب الدبلومات الفنية بعد قليل، الامتحانات التحريرية، حيث يمتحن قرابة 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، فيما تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة الامتحان إلى لجان السير ومن المقرر أن يؤدى الطلاب اليوم السبت امتحان العربى والدين .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتصدى لمحاولات الغش وتصوير الأسئلة، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون على أى مخالفات تظهر بالامتحانات.

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم 22 بتاريخ 25 مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسى الحالى، وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

ونص الكتاب الدورى على التنبيه باتخاذ اللازم، نحو التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما نص على عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

كما نص الكتاب الدورى على العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن كافة الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.