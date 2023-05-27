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ضبط 7 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

السبت، 27 مايو 2023 11:36 ص
ضبط 7 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة ( دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد ) وقسم شرطة (ثان دمياط).

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (9 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

 

 

 


اسلحه ناريه

ترويج المخدرات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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