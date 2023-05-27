ضبط لص سرق شقة سكنية في الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة بعض المحتويات من داخل الشقة خاصته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية" – وآخر عميل"سئ النية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون" باب الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" وأضاف بارتكابه عدد (15) واقعة بذات الأسلوب بدائرة القسم وبيعه وتصرفه فى المسروقات بالبيع للأخير وأرشد عن المسروقات.