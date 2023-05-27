ضبط سيدة قتلت شخصًا داخل شقته في المنوفية.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث الباجور بمديرية أمن المنوفية، من كشف لغز العثور على جثمان مسن مقتول داخل منزله ومقيد بسريره قبل أيام، وضبط مرتكبى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الباجور يفيد بتلقي بلاغ من شاب يؤكد العثور على جثمان والده مقتولا داخل منزله، ومكبل اليدين والقدمين ومقيد فى السرير بدائرة مدينة الباجور، بالانتقال الفورى والفحص تبين أن الجيران قاموا بالإبلاغ عن صدور رائحة كريهة من داخل شقة والده، وتلاحظ وفاة والده، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

على الفور قرر اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، وتبين بعد تفريغ كاميرات المراقبة مع العقارات المجاورة للعقار محل الواقعة، من تحديد هوية الجانى وتبين أنها فتاة 20 عاما ومقيمة بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بمعاونة أحد الأشخاص التي تربطه بها علاقة عاطفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.