اليوم السابع
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السبت، 27 مايو 2023 02:20 م
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صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد من ماكينات الصرف الآلى

السبت، 27 مايو 2023 01:00 م
صرف معاشات مايو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد من ماكينات الصرف الآلى صرف معاشات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، فى صرف معاشات شهر مايو الجاري من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي" وتعويض تأمين البطالة كما نص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
 
 ووفقا للقانون، يتم إنشاء حساب شخصى فى صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافى للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل، ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
 
 ويستحق المعاش الإضافى فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام هذا القانون، ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش فى وعاء حساب زيادة المعاش السنوية.

التضامن

المعاشات

صرف المعاشات

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات



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